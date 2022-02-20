Kurtulmuş: "Dünyadaki güç mücadelelerinin Türkiye'nin önemini artırdığını görüyoruz" - Haberler
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Kurtulmuş: "Dünyadaki güç mücadelelerinin Türkiye'nin önemini artırdığını görüyoruz"

AA, Fevzi Kemal Karagöz - Politika
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması KİLİS - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile düzenlediği toplantıda konuştu.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması KİLİS - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile düzenlediği toplantıda konuştu. (1)

Kurtulmuş: Dünyadaki güç mücadelelerinin Türkiye'nin önemini artırdığını görüyoruz

Kurtulmuş: Dünyadaki güç mücadelelerinin Türkiye'nin önemini artırdığını görüyoruz

Kurtulmuş: Dünyadaki güç mücadelelerinin Türkiye'nin önemini artırdığını görüyoruz

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Politika

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Politika, Haberler

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