Kurtulmuş: "Dünyadaki güç mücadelelerinin Türkiye'nin önemini artırdığını görüyoruz"
AA, Fevzi Kemal Karagöz - Politika
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması KİLİS - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile düzenlediği toplantıda konuştu.
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması KİLİS - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile düzenlediği toplantıda konuştu. (1)