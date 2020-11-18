Kurtlardan kaçan ceylan ormancılara sığındı
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Kurtlardan kaçan ceylan ormancılara sığındı

18.11.2020 18:13 | Son Güncelleme: 18.11.2020 18:17

Kurtlardan kaçan ceylan ormancılara sığındı Karabük'te kurtların saldırısına uğrayan ceylan, ormancılara sığındı.

Kurtlardan kaçan ceylan ormancılara sığındı

KARABÜK - Karabük'te kurtların saldırısına uğrayan ceylan, ormancılara sığındı.

Yenice ilçesinde bağlı Fındıkaltı bölgesinde kurtların saldırısına uğrayan ceylan, kayanın üzerine çıktı. Bu sırada bölgede bulunan ormancılar, kurtların saldırdığı ceylanı kurtarırken, kurtları da bölgeden kovaladı.

Kurtlar bölgeden uzaklaşana kadar ceylanın yanında duran ormancılar, daha sonra ceylanında ayrılmasıyla bölgeden ayrıldı.

Kurtlardan kaçan ceylan ormancılara sığındı
Kurtlardan kaçan ceylan ormancılara sığındı
Kurtlardan kaçan ceylan ormancılara sığındı
Kurtlardan kaçan ceylan ormancılara sığındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSİN TURAN

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