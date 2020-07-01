Kurtalan Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimi yapıldı Kurtalan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin encümen ve muhtar seçimi yapıldı.

Kurtalan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin encümen ve muhtar seçimi yapıldı.

Kurtalan Öğretmenevi toplantı salonunda yapılan seçimlere, Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Abdulhadi Çakır, İl Genel Meclisi üyeleri ve köy muhtarları katıldı.

Aydın, burada yaptığı konuşmada, tüm köylerin eksikliklerinin giderilmesi için bütçenin verimli şekilde kullanılması için çalıştıklarını söyledi.

Aydın başkanlığında gerçekleşen seçimde, İl Genel Meclis üyeliğinde Cahit Sevgili ve Faysal Ceylan, köy muhtarlığında ise Akçagedik köyü Muhtarı Abdullah Kayra ile Kayalısu köyü Muhtarı Hasan Bakır seçildi.

Seçimin ardından köy muhtarlarının talep ve sorunlarını dinleyen Aydın, ilgili kurum amirlerine taleplerin imkanlar çerçevesinde yerine getirilmesi yönünde talimat verdi.

Kaynak: AA