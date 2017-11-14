Küresel Gelişmelerle Dolar 3.86 Lirada, Euro Rekor Tazeledi (2)

ABD ekonomisinde gelişmelere bağlı olarak küresel düzeyde yükselen dolar, Türkiye'de enflasyonun yüksek düzeyini korumasının da etkisiyle 3.86 liranın üzerinde, euro rekor tazeledi.



ABD ekonomisindeki olumlu gelişmeler ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık'ta 0.25 puan artıracağına ilişkin beklentiler güçlendi.



Merkez Bankası'nın dün açıklanan beklenti anketi sonuçlarına göre, Türkiye'de yılsonu enflasyon (TÜFE) beklentisi yüzde 9.89 düzeyinden yüzde 10.68'e, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi de yüzde 8.52'den, yüzde 8.65'e ve 24 ay sonrası enflasyon beklentisi de yüzde 7.98'den yüzde 8.25'e çıktı.



ABD para birimi geçen hafta tırmandığı 3.90 lira düzeyinden, yeni haftaya 3.86 - 3.87 lira aralığına çekilerek başladıktan sonra 3.88'in üzerine çıktı. Dolar yeni günde 3.86 - 3.87 lira aralığında hareket ederken, euro da 4.5416 lira ile yeni rekor düzeye tırmandıktan sonra 4.52 - 4.53 lira aralığına çekildi.



Yeni güne yüzde 0.09 yükselişle 108 bin 952 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de (BIST 100), dövizdeki tırmanışa karşın yükselişini sürdürdü ve yüzde 0.82 artışla 109 bin 753 puana kadar çıktı.



Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi de dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.70, valörde son işlemde yüzde 13.82 ile yüzde 14.0 sınırına yaklaştı. Faiz yeni günün ilk işlemlerinde yüzde 13.77 düzeyine çekildi.



BIST'de konsolidasyon süreci...



İş Yatırım'ın "BIST'de konsolidasyon süreci..." başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının ardından BIST'de konsolidasyon süreci yaşanıyor. Dünkü işlemlerde güçlü kar açıklayan ve son dönemde iyi performans gösteren finans dışı şirketlerden, nispeten geride kalan banka hisselerine rotasyon gözlendi ve endeks 108,800 direnci üzerinde kalmayı başardı" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:



"Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon ve perakende satış verileri GOÜ endekslerinde kırılma noktası olabilir. BIST 100 108 bin 800 üzerinde kalmayı başarırsa yukarıda 110bin seviyesi önemli bir direnç noktası.



"Dün Merkez Bankası'nın TL uzlaşmalı vadeli döviz sözleşmeleri ile ilgili açıklaması TL üzerinde henüz bir etki yaratmadı. Merkez Bankası'nın vadeli döviz piyasasına satıcı olarak gireceğini ve kurumların ilerideki ihtiyaçları için önceden döviz piyasasına girip oynaklığı arttırmasına engel olmayı amaçladığını anlıyoruz.



"İhaleler yapılmaya başladığında kur üzerindeki etkiyi daha net görebileceğiz. Bugün yurtiçinde 2 yıllık ve



10 yıllık gösterge bono ihaleleri gündemin üst sırasında. İhalelere gelecek talep önemli olacak.



"Yurtdışında ise Merkez Bankası başkanlarının Avrupa Birliği Merkez Bankası konferansında panelde yapacakları konuşma ve AB üçüncü çeyrek öncü büyüme tahminleri önemli gündem maddeleri." - İstanbul