KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI'NDA KAR GÜZELLİĞİ

KASTAMONU (DHA) - BARTIN ile Kastamonu sınırları içerisindeki Küre Dağları Milli Parkı'nda kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, güzelliğiyle büyüledi.

Bartın ile Kastamonu sınırlarındaki Küre Dağları Milli Parkı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Milli Parkın Ulus ilçesindeki bin 300 rakımlı Odalaryanı yaylasında 1 haftadır kar etkili oldu. Dağların zirvelerinde kar kalınlığı 1,5 metre ulaşırken, milli park bölgesi eşsiz güzelliğe kavuştu. Karla kaplanan dağların zirveleri ile daha alt rakımlardaki yemyeşil ormanların görüntüsü büyüledi.