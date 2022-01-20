KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI'NDA KAR GÜZELLİĞİ - Haberler
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KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI'NDA KAR GÜZELLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN ile Kastamonu sınırları içerisindeki Küre Dağları Milli Parkı'nda kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, güzelliğiyle büyüledi.

KASTAMONU (DHA) - BARTIN ile Kastamonu sınırları içerisindeki Küre Dağları Milli Parkı'nda kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, güzelliğiyle büyüledi.

Bartın ile Kastamonu sınırlarındaki Küre Dağları Milli Parkı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Milli Parkın Ulus ilçesindeki bin 300 rakımlı Odalaryanı yaylasında 1 haftadır kar etkili oldu. Dağların zirvelerinde kar kalınlığı 1,5 metre ulaşırken, milli park bölgesi eşsiz güzelliğe kavuştu. Karla kaplanan dağların zirveleri ile daha alt rakımlardaki yemyeşil ormanların görüntüsü büyüledi.

KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI'NDA KAR GÜZELLİĞİ

KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI'NDA KAR GÜZELLİĞİ

KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI'NDA KAR GÜZELLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kastamonu, Bartın, Milli, kar, Güncel, Haber

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