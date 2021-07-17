Kurban satıcılarına sahte para uyarısı
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Kurban satıcılarına sahte para uyarısı

Kurban satıcılarına sahte para uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kurban Bayramı öncesi esnafın "Dolandırıcılık, Hırsızlık ve Sahte Para" suçlarından mağdur olmamaları ve bu tür suçların önlenmesine yönelik, farkındalık oluşturmak için polis ekipleri broşür dağıttı.

Kurban Bayramı öncesi esnafın "Dolandırıcılık, Hırsızlık ve Sahte Para" suçlarından mağdur olmamaları ve bu tür suçların önlenmesine yönelik, farkındalık oluşturmak için polis ekipleri broşür dağıttı.

Kurban Bayramı öncesinde Kurbanlık Hayvan alımı ve satımında vatandaşların "Dolandırıcılık, Hırsızlık ve Sahte Para" suçlarından mağdur olmamaları ve bu tür suçların önlenmesine yönelik, farkındalık oluşturmak, konuya dikkat çekmek amacıyla Denizli'de bulunan hayvan pazarında KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara bilgilendirmede bulundu. Hazırlanan "Bankonotlarda Sahteciliğe Dikkat" ile "Dolandırıcılara ve Hırsızlara Karşı Dikkatli Olun" konulu broşürler dağıtıldı. Dolandırıcılık ile ilgili olarak vatandaşların alışveriş esnasında yanlarında fazla nakit para bulundurmamaları, hayvan satışları sonucunda kazanılan parayı üzerlerinde tutmayarak bankaya yatırmaları, internette ve e-devlette yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı sekmesinin küpe numarası ile hayvan sorgulama bölümünde kontrol etmeleri gibi uyarılardan bulunuldu. - DENİZLİ

Kurban satıcılarına sahte para uyarısı
Kurban satıcılarına sahte para uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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