Kurban Etleriyle Kamyon Tepesinde Selfie

İzmir Gaziemir'de kurban etleriyle dolu kamyonun tepesine çıkıp selfie çeken adamın görüntüleri bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. İzmir'in Gaziemir ilçesinde kasasında kurban etleriyle dolu bir kamyonun tepesinde yolculuk eden adamın görüntüleri "Yok artık" dedirtti. Görüntülerde, canını hiçe sayarak kamyon tepesine çıkan adamın, kasada bulunan etlerle birlikte selfie çektiği görülüyor. Adamın rahatlığı dikkatlerden kaçmazken, o anlar seyir halindeki başka bir araçtaki kişinin cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

(İHA)