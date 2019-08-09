Kurban Bayramı'na doğru

09.08.2019 16:50

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, Allah'tan bütün Müslümanların mutlu ve muhabbet dolu bir bayram geçirmelerini diledi.

Bayramların önemine işaret eden Genç, "Bayramlar dini vecibelerimizin yanında birbirimizle kucaklaşma, birbirimize muhabbet ve sevgiyle sarılma günleridir. Kurban Bayramı vesilesiyle Müslüman olarak Rabbimizin bizden isteği olan merhameti, sevgiyi, yardımlaşmayı ve sıla-i rahimi birbirimizden eksik etmeyelim. Bütün kırgınlıkları bir kenara bırakarak birbirimize şefkatle merhametle ve sevgiyle sarılalım." ifadelerini kullandı.

Genç, Kurban Bayramı'nın bütün Müslüman alemine huzur ve mutluluk getirmesini niyaz ederek, şunları kaydetti:

"Cenab-ı Allah bütün Müslümanlara mübarek Kurban Bayramı'nın feyziyle bereketlenmeyi nasip etsin. Yüce Allah, milletimizin birliğini, beraberliğini, ülkemizin bekasını, devletimizin kudret ve şefkatini daim eylesin, mübarek Kurban Bayramını muhabbetimizin derinleşmesini vesile kılsın."

Kaynak: AA