Kurban Bayramı kutlanıyor
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Kurban Bayramı kutlanıyor

Kurban Bayramı kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.

AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bir çay bahçesinde düzenlenen programda AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Başkanı Alper Çiler, Kadın Kolları Başkanı Hanife Büyükyeğen, Gençlik Kolları Başkanı Enes Aydın Gün ile partililer bayramlaştı.

Minsolmaz, törende yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın idrak edildiğini söyledi.

Bayramların çok özel günler olduğunu belirten Minsolmaz, bayramlarda birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma ve yardımlaşma duygularının arttığını ifade etti.

Çiler de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra birlik ve beraberlik içerisinde bayram kutladıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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