Kurban Bayramı kutlanıyor
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Kurban Bayramı kutlanıyor

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında bayram namazı için camileri doldurdu.

Kurban Bayramı kutlanıyor
31.07.2020 07:41 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:38

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında bayram namazı için camileri doldurdu.

Şanlıurfa'da vatandaşlar, Kovid-19 tedbirlerine uyarak tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde bayram namazlarını kıldı. Namaz sonrası vatandaşlar kurban kesim noktalarına gitmek üzere alandan ayrıldı.

Gaziantep

Gaziantep'te vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takarak ve ellerinde seccadeleriyle Kurban Bayramı namazı için Ulu Cami'ye geldi. Sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutan vatandaşlar, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namaz sonrası kurbanlarını kesmek üzere ayrıldı.

Malatya

Malatya'da vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki camiye seccadeleriyle geldi.

Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak, bayram namazını kıldı.

Namazın akabinde şehitliğe geçen bazı vatandaşlar burada şehitler için dua etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takarak ve ellerinde seccadeleriyle Kurban Bayramı namazı için Abdulhamithan Camisi'ne geldi.

Sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutan vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör namazın ardından camide bir süre inceleme yaptı.

Namazın ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmek üzere camiden ayrıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takarak ve ellerinde seccadeleriyle Kurban Bayramı namazı için Ulu Cami'ye geldi.

Sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutan vatandaşlar İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı namaz sonrası dua etti.

Namazdan sonra vatandaşlar, kurbanlarını kesmek üzere camiden ayrıldı.

Cami çıkışında Adıyaman Belediyesi tarafından vatandaşlara poşet dağıtıldı.

Kilis

Kilis'te de vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kuralları çerçevesinde seccadelerini alarak Kurban Bayramı namazı için camilere geldi.

Mesafe kuralına uyarak saf tutan vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Kaynak: AA

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