Fenerbahçe - Kasımpaşa kupa maçının ardından - Fuat Çapa
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Fenerbahçe - Kasımpaşa kupa maçının ardından - Fuat Çapa

14.01.2021 23:53 | Son Güncelleme: 15.01.2021 00:01

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek elenen Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, kupayı çok önemsediklerini ve elendikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek elenen Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, kupayı çok önemsediklerini ve elendikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çapa, kupanın 100. yıllarında Avrupa'ya gidebilmek için en kestirme yol olduğunu ve bunu başaramadıkları için üzüldüklerini belirtti.

Aytemiz Alanyaspor ile pazartesi günü oynadıkları karşılaşmanın kendilerine fiziksel olarak olumsuz etki ettiğini dile getiren Çapa, "Kadromuzda çok fazla rotasyona gitme şansımız yok. Maçtan önce sezon başında bizle olup bugün oynayamayan oyuncularımızı saydım ve 9 kişi yoktu. Alanya maçıyla aynı oyuncularla çıkmak zorunda kaldık. Pozisyonlara da girdik, ilk devre Fenerbahçe'den daha net pozisyonlar yakaladığımızı söyleyebilirim. Özellikle 60. dakikadan sonra pazartesi günü oynadığımız karşılaşma fiziksel olarak karşımıza çıktı ve girdiğimiz pozisyonları değerlendiremememize sebep oldu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'yi galibiyetinden ötürü tebrik eden ve sonraki maçlarında başarılar dileyen Çapa, sözlerini şöyle tamamladı:

"VAR'la ilgili herkes belirli bir yorum yapıyor ama neyi yorumladığımızı biz de bilmiyoruz. Biz maalesef ülke olarak bunun standardını yakalayamadık. Bizim izlediğimiz yerden penaltıyı görmek zordu ama maç sonrası görüntüyü izlediğimizde VAR çağırabilirdi. Neden çağrılmadı bilmiyorum. Çok fazla bir şey söylemenin bir anlamı olduğunu da düşünmüyorum. Biz kendimizle ilgili özeleştiri yapmamız lazım. İşler iyi gidince kimse VAR'dan bahsetmiyor, mağlup olunca bu konular gündeme getiriliyor. İşimize odaklanıp takımlarımızı nasıl daha iyi geliştirebiliriz onu düşünmeliyiz. Bu hakkımızı aramayacağız demek değil, haklı olduğumuz yerde bunu rahatlıkla söyleyebilecek durumdayız."

Fenerbahçe - Kasımpaşa kupa maçının ardından - Fuat Çapa
Fenerbahçe - Kasımpaşa kupa maçının ardından - Fuat Çapa
Fenerbahçe - Kasımpaşa kupa maçının ardından - Fuat Çapa
Fenerbahçe - Kasımpaşa kupa maçının ardından - Fuat Çapa

Kaynak: Anadolu Ajansı

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