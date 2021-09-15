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Kumluca'da tropikal meyve üretimi artıyor

AA / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel
Kumluca'da tropikal meyve üretimi artıyor

Kumluca ilçesinde çiftçilerin maliyeti düşük ve getirisi yüksek olduğu için yöneldikleri tropikal meyve üretiminde artış kaydedildi.

Kumluca ilçesinde çiftçilerin maliyeti düşük ve getirisi yüksek olduğu için yöneldikleri tropikal meyve üretiminde artış kaydedildi.

Örtü altı üretim merkezlerinden Kumluca'da, son yıllarda seralarda ejder başta olmak üzere mango, muz, phisalis, passiflora gibi tropik türlerin üretimi giderek artmaya başladı.

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürü İsa Akşit ve Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, tropikal meyve üretimi yapan çiftçileri ziyaret ederek bilgi aldı.

Son yıllarda ilçede tropikal meyve üretiminde artış olduğunu ifade eden Kolsuz, çiftçilerin tercihinin üretim maliyeti düşük, getirisi yüksek ürünler tercih ettiklerini, bu şekilde yapılan üretimin aynı zamanda ülke ekonomisine katkısının da büyük olduğunu söyledi.

Kumluca'da yılın 10 ayı tarım yapıldığını belirten Kolsuz, "Alternatif ürünler de önemli bir aşama kaydedeceğine inanıyorum. Tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Gıda ve Tarım ilçe Müdürü İsa Akşit de Kumluca'da uzun yıllardır örtü altı sera üretimi olarak domates, biber, salatalık ve patlıcan gibi ürünlerin üretildiğini ancak son yıllarda girdi maliyetlerinin yüksek olmasıyla çiftçilerin farklı ürünleri tercih etmeye başladıklarını vurguladı.

Kumluca Ziraat Odası Hidayet Kökce de çiftçilerin alternatif üretimleri tercih etmelerinde devletin, üniversitelerin ve sivil toplum örgütlerinin öncülük etmesi gerektiğine inandığını, bu konuda bölgenin iklim koşulları başta olmak üzere, yetiştirilecek ürünlerin pazarlanması gibi konularda çiftçilerin doğru yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İlçede alternatif olarak ilk ejder meyvesinin denenmeye başlandığını anlatan Kökçe, "Daha sonra mango, muz, phisalis, passiflora gibi ürünlerin üretimine başlandı. Şu anda sonuçlar gayet güzel, inşallah daha başka meyvelerin üretimi de yapılır. İlçemizde şu an ejder meyvesi üretim alanı 150 dekara ulaştı." diye konuştu.

Üretici Ertan Parçaoğlu ise "Dört dekar serada mango üretimine başladım. Değişik çeşitleri var, pazarı çok güzel. İnşallah gelecek yıllarda başka çeşitli ürünlerde ekeceğim. Sera üretimine göre daha maliyeti düşük, getirisi daha yüksek." dedi.

AA / Mehmet Çakmak - Son Dakika Haberleri
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