Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret etti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi. Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanı Koca'yı makamında ziyaret ettiğini belirterek, "Sağlık Bakanlığımız ile yürüttüğümüz çalışmaları ve normalleşme sürecinde yapacaklarımızı konuştuk." ifadesini kullandı. Kaynak: AA