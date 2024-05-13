Zihinsel engelli çocuk resim yarışmasında birinci oldu

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Süleymandanişmet köyünde yaşayan zihinsel engelli 11 yaşındaki Süleyman Özcan, "Hayalimdeki Ağaç" adlı resim yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

Köyünden her gün kent merkezindeki Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu'nun yolunu tutan 4. sınıf öğrencisi Özcan'ın resim yeteneğini öğretmenleri fark etti.

Zihinsel engeli ve konuşma zorluğu çekmesine rağmen okuldaki resim atölyesinde teneffüslerde dahi çalışan Özcan'a öğretmenleri de destek oldu.

Ankara'daki Halise Arslan Özel Eğitim Proje Okullarının ülke çapında düzenlediği "Hayalimdeki Ağaç" adlı özel eğitim resim yarışmasına katılan Özcan, kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Azmi ve yeteneğiyle dikkati çeken Özcan, yaptığı resimlerle sergi açmayı hedefliyor.

"Özel çocukların sosyalleşmesi gerekiyor"

Özcan'ın babası Gürkan Özcan, AA muhabirine, oğlunun öğretmenlerin desteğiyle yeteneğini keşfettiğini ve kendisini geliştirdiğini söyledi.

Resim yapmaya başladıktan sonra oğlunun özgüveninin artığını belirten Özcan, "Bu süreçte Türkiye çapında bir yarışmaya katılan Süleyman başarılı oldu, bu çok gurur verici. Tahmin etmediğimiz bir başarıydı bu ve inşallah daha iyilerini görürüz. Özel çocukların sosyalleşmesi gerekiyor. Süleyman konuşamadığı için içindekileri resme döküyor. Kelimeleri, cümleleri ifade edemiyor ama resimlerle kendini anlatmak istiyor." dedi.

Özcan, oğlunu hiçbir zaman toplumdan soyutlamadığını aksine daha çok sosyalleşmesi için çaba harcadığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ödülünü verecek

Resim öğretmeni Ayşe Kılıç da Süleyman'ın resim yeteneğini keşfettiklerini ve öğrencisiyle bu alanda çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Süleyman'ın ressam olmak istediğini ifade eden Kılıç, "Ankara'da, Türkiye çapında düzenlenen resim yarışmasında da birinci seçildi. Aldığı başarıyla bizi çok gururlandırdı. Süleyman Ankara'da Engelliler Haftası'nda düzenlenecek törende Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in elinden ödülünü alacak." diye konuştu.

Özel eğitim öğretmeni Ömer Ustabaşı ise Süleyman'ın gelişime açık bir özel öğrenci olduğunu dile getirdi.

Ustabaşı, resim yarışmasında Türkiye birincisi olan Özcan'ı tebrik etti.