Yüreğir Belediyesi, Kaşlıca Mahallesi'nde Cemevi Protokolü İmzaladı

Yüreğir Belediyesi, Kaşlıca Mahallesi'nde bulunan 636 metrekare taşınmazın cemevi olarak kullanılması için Nacarlı Kaşlıca Alevi Kültür Derneği ile protokol imzaladı.

Yüreğir Belediyesi, Kaşlıca Mahallesi'nde bulunan 636 metrekare taşınmazın cemevi olarak kullanılması için Nacarlı Kaşlıca Alevi Kültür Derneği ile protokol imzaladı.

Kaşlıca Mahallesi'ndeki belediyeye ait 636 metrekare taşınmazın, ilçede yaşayan Alevi yurttaşların cemevi olarak kullanması amacıyla Yüreğir Belediyesi ile Nacarlı Kaşlıca Alevi Kültür Derneği arasında protokol düzenlendi. Protokole, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile Nacarlı Kaşlıca Alevi Kültür Derneği Başkanı Feyzullah Sönmez imza attı.

Protokol töreninde konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Biz toplumun her kesimine hizmet üretmekle mükellefiz. Alevi kardeşlerimiz bizim canımız, can parelerimizdir. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu ve birinci sınıf vatandaşlarıyız. Ortak bir gelecek kurma fikrinde mutabıkız. Yüreğir Kaşlıca Mahallemizde yaşayan Alevi hemşehrilerimizin sosyal, kültürel ve dini ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçireceğimiz protokolümüzü imzaladık. Bu protokolün gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yüreğir Belediyesi'nin anlamlı uygulamasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Nacarlı Kaşlıca Alevi Kültür Derneği Başkanı Feyzullah Sönmez de Başkan Fatih Mehmet Kocaispir ve ekibine teşekkür etti. - ADANA