Ünlü akademisyenler Nazilli'yi anlatıyor

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde ülke genelinde ün yapmış akademisyenler 3 gün boyunca geçmişten geleceğe her yönüyle Nazilli'yi anlatacak.

Nazilli Kaymakamlığı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Nazili Belediyesi iş birliği, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Nazilli Ticaret Odası, Nazilli Ticaret Borsası ve Nazilli Sümer Vakfı'nın katkılarıyla 'Geçmişten Geleceğe II. Nazilli Sempozyumu' 9- 11 Ekim 2023 tarihleri arasında Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 3 gün sürecek olan sempozyumun açılış törenine Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti Aydın eski Milletvekili Ahmet Ertürk, Nazillili ünlü Jeoloji Profesörü Övgün Ahmet Ercan, siyasi parti ve STK temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

"Nazilli açısından dönüm noktası"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde ilk olarak sempozyumun düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu konuştu. Geçmişten Geleceğe 2. Nazilli Sempozyumu'nun Cumhuriyetin 100. yılına armağan niteliğinde düzenlendiğini belirten Sepetçioğlu, "Nazilli açısından dönüm noktası olan bu tarihi sempozyumun 9 Ekim'de düzenlenmesi özellikle belirlenmiş bir tarihtir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Nazilli ve çevresinin Milli Mücadele dönemindeki önemini ve katkılarını biliyordu. Son ziyaretinde açılışını yaptığı Sümerbank Basma Fabrikası bölgenin ve tüm Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının da öncü kuruluşlarından biriydi. Kapatılmasıyla neler yitirdiğimizi hepimiz biliyoruz. Böylesine önemli günler yalnızca şenliklerle değil bilimsel etkinliklerle de bütünleşirse anlam ifade eder. Bu sempozyum farklı disiplinlerden konu başlıklarıyla ele alındığı, ikinci bilimsel etkinlik olması bakımından önem taşıyor. Bu sempozyuma 50 bilim insanı ve araştırmacı, 44 bildiri ile dahil oldu. Son yıllarda arkeoloji alanında Nazilli'de çok büyük bir ivme kat edildi. Sempozyumda, Beylikler dönemi, Osmanlı dönemi kültürel mirasına dair sunumlar olacak. 11 bildiri yalnızca Sümerbank ile ilgili. Kent kimliği, kültür, sosyo-ekonomik yapısı ele alınacak. Umuyoruz ki bir geleneğin başlangıcını yapmış oluruz" dedi.

Başkan Özcan il vurgusu yaptı

"Sümerbank Basma Fabrikası İstiklal harbinde halkın gösterdiği gayretin armağanıdır" diyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Bu yıl ikincisi yapılan program için kıymetli akademisyenlerimiz çok ciddi bir çalışma yaptılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hizmet süremiz içinde 9 adet bilimsel eser bastık. Her biri akademik seviyede tanımlanmış, Nazillimizin tarihi ve sosyolojisini anlatan eserler. İnşallah önümüzdeki yıl üçüncüsünü de yaparız. Nazilli'nin farklı noktalarının değerlendirilmesi, kültürünün ve geleceğinin planlanmasıyla ilgili olarak yeni söylemleri hep birlikte gerçekleştiririz. Mastaura'da yaptığımız çalışmaların tarihi eserler ortaya çıktıkça ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Şehirlilik bilincini kültürler oluşturuyor, betonla oluşmuyor. 9 Ekim 1937 Nazilli için tarihi bir gün. Sümerbank Basma Fabrikası İstiklal harbinde halkın gösterdiği gayretin armağanıdır. Düşmanı silahla karşıladığımız için üç kongre yaptığımız için armağan edilmiştir. Bundan 86 yıl önce Atatürk'ün verdiği sözü inşallah bu yıl gerçekleşir ve Nazilli il olur" dedi.

Başkan Özcan'a teşekkür etti

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Bülent Kent adına konuşan Atça Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kemal Ramazan Haykıran: "Nazilli kadim bir tarihe ve zengin bir kültüre sahip önemli bir şehir. Nazilli'nin kadim tarihiyle beraber önemli bir şansı da tarihe ve kültüre yakın bir belediye başkanına sahip olması. Akademisyenler olarak bunu yakinen hissediyoruz. Dolayısıyla bilime, tarih ve kültüre katkılarından dolayı teşekkür ediyor, sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.