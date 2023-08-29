Uluslararası Zafer Halk Oyunları Festivali Afyonkarahisar'da Devam Ediyor

Büyük Taarruz ve Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Zafer Halk Oyunları Festivali, renkli gösterilerle devam ediyor. Festivalde birçok ülkeden halk oyunu ekipleri yer alıyor ve izleyenleri büyülüyor.

Büyük Taarruz ve Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'nci yıldönümü etkinlikleri dolayısıyla bu yıl 21'nsi düzenlenen Uluslararası Zafer Halk Oyunları Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor.

Kültürlerin kaynaşmasına sahne olan festivale Bulgaristan, Bosna Hersek, Bandırma Belediyesi, Hindistan, Gürcistan, Makedonya, TÜFEM Ankara, Kazakistan, Romanya, Polonya, İran Türkleri ve Giresun Belediyesi Halk Oyunu ekipleri katıldı. Ekipler kendi yörelerine özgü halk oyunlarını Afyonkarahisar halkı için sergiledi. Festivalde halk oyunları ekipleri izleyenleri kendine hayran bıraktı. Akarçaay'ın muhteşem manzarası eşliğinde birbirinden renkli gösteriler, büyük beğeni topladı. Performanslarıyla göz kamaştıran ekipler, Afyonkarahisarlılar'dan tam not aldı. - AFYONKARAHİSAR