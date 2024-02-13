TV100 Kanalı, 5 Yılda Büyük Atılım Yaparak Medya Grubu Oldu

Türk basın dünyasına 2019 yılında güçlü şekilde adım atan TV100 kanalı, 5 yıllık süreçte hızlı bir atılım yaparak medya grubu oldu.

Bünyesinde Tv100 haber kanalının yanı sıra, Show Radyo, Radyo Viva gibi radyoları, Bizimev Tv, Tv100.com ve Medyatava.com'u barındıran Gülseven Medya Grubu, yeni binasına da tamamlandı.

YENİ YAYIN YÖNETMENİ

Tarafsız ve merkez medya kurmak amacıyla gelişen grup bünyesinde yer alan tüm yayın organları İstanbul Şişli'deki 13 bin metrekarelik merkez binaya taşındı.

Gülseven Medya Grubu'nun Medya Grup Başkanı Tv100'ün kurucu Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer oldu. Alican Değer 5 yıldır sürdürdüğü Genel Yayın Yönetmenliğini de çalışma arkadaşı Tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel'e devretti.

YENİ BİNA YENİ LOGO

Yeni logosunu kamuoyuna tanıtan Gülseven Medya Grubu'nun kısa süre içerisinde bir eğlence bir de ekonomi kanalı kuracağı öğrenildi. Hayata geçirilmesi planlanan projeler arasında biri spor, biri ekonomi olmak üzere iki de internet sitesi bulunuyor.

GÜNDEM BELİRLEYEN PROGRAMLAR

TV100, hafta içi gündem belirleyen programlarla izleyicisiyle buluşuyor. Haftanın ilk günü Gürkan Hacır'la "Taksim Meydanı" programında gazeteciler TV100 yazarı Barış Yarkadaş, gazeteci Şaban Sevinç, Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ve iletişimci Ferhat Murat yer alıyor. Ayrıca grubun yeni ekran yüzleri de Oya Çebi ile Elif Tümen oldu.

Salı günü ekrana Başak Şengül ile "Doğru Yorum" programında gazeteci Nedim Şener, güvenlik uzmanı Mete Yarar, eski devlet bakanı Masum Türker ve TV100 yazarı Hacı Yakışıklı yorumlarıyla güncel gelişmeleri değerlendiriyor.

KÜBRA PAR, ÇARŞAMBA VE CUMARTESİ GÜNLERİ

"Farklı Açılar" programıyla TV100'de haftanın önemli gelişmelerine ışık tutuyor.

"Farklı Açılar" programına gazeteci Şaban Sevinç, gazeteci Gürkan Hacır, Prof. Dr. Barış Doster, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk katılıyor.

Perşembe günü de "Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık" programında TV100 yazarı Barış Yarkadaş, GENAR Başkanı İhsan Aktaş yer alıyor.

Haftanın özeti ise "Cansu Canan ile Özgür İfade" programıyla tamamlanıyor. Programa, gazeteci Şaban Sevinç, Odatv Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik, TV100 yazarı Hacı Yakışıklı, TV100 yazarı Fuat Uğur, Prof. Dr. Barış Doster katılıyor.

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