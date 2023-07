TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Sayit Yusuf atandı

ANKARA - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Sayit Yusuf atandı.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan Sayit Yusuf için TÜRKSOY Genel Sekreterliğinde düzenlenen devir teslim törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi katıldı.

"Bu kutsal görevi layıkıyla yerine getireceğinizden hiçbir şüphemiz yok"

Burada konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, her değişimin yeni bir başlangıç olduğunu ifade ederek, "Bu başlangıç inanıyorum ki TÜRKSOY için yepyeni bir sayfa açacak. Bugün TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcılığı bayrağını devralacak kişi her birimizin çok yakından tanıdığı, Türk dünyası sevdalısı Sayit Yusuf'tur. Kendisi Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un önerisiyle TÜRKSOY üyesi ülkelerin kültür bakanlıklarının destekleriyle yeni görevine başlıyor. Bu kutsal görevi layıkıyla yerine getireceğinden hiçbir şüphemiz yok. Sayit Yusuf, tüm ömrünü Türk dünyasına adamış değerli bir bürokratımızdır. Orta Asya'dan Balkanlara tüm Türk dünyasında tanınmakta ve sevilmektedir. Tekrar Hayırlı olmasını diliyorum. Kariyeri 30 yılı aşkın bürokrasi tecrübesi, Türk dünyasının her köşesinde bugüne kadar yürttüğü çalışmalar aslında TÜRKSOY bünyesinde yapacağı çalışmalarında müjdecisidir" açıklamasında bulundu.

"Dünyada barış ve huzurun yayılması noktasında hepimize düşen önemli görevler var"

Türk Dünyası sesinin giderek umut ışığı olarak yayıldığını dile getiren Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Serdar Çam ise, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasıyla birlikte başlayan süreç içinde coğrafyamızda pek çok acı ve sıkıntılı hadiseler yaşandı ve yaşanıyor. Bunların çözümü noktasında Türkiye Cumhuriyeti ve Ankara Hükümeti önemli gayretler sarf ediyor. Bu çerçevede başta TÜRKSOY olmak üzere bu teşkilatlarımızın daha önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Dünyada barış ve huzurun yayılması noktasında hepimize düşen önemli görevler var. Toplantılar, festivaller, etkinlikler ve tanıtımlar güzel ama bu ailenin daha sık bir araya gelerek çözümler üretmesi, katma değerler üretmesi ve stratejik bir takım çalışmalar yapması noktasında inşallah bu dönemin daha verimli geçmesi gerektiğine hepimiz inanıyoruz, güveniyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından eski Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı ile göreve yeni atanan Sayit Yusuf, birbirlerine çiçek takdim etti.

Programın sonunda ise devir teslim töreninin anısına hatıra fotoğrafı çekildi.