Türkiye Kültür Yolu Festivali devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Troya Kültür Yolu Festivali ile devam ediyor. Konserler, sergiler, tiyatrolar ve çeşitli sanat etkinlikleriyle festival, büyük ilgi görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin dördüncü durağı Troya Kültür Yolu Festivali konser, sergi, tiyatro ve çeşitli sanat etkinlikleriyle sürüyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde Anadolu Hamidiye Tabyası'nda kurulan konser alanında şarkıcı Murat Dalkılıç sahne aldı.

Nedime Hanım Konağı bahçesinde ise Birol Aydın ile Asrın Can piyano ve keman resitali verdi. Kilitbahir Kalesi'nde 80'ler melodileri dinleyiciyle buluşurken, Gelibolu Mevlevihanesi'nde İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Sema Mukabelesi ve Tasavvuf Müziği konseri gerçekleştirildi.

Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu "Tamamla Bizi Ey Aşk" adlı oyununu, ÇOMÜ İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkez'inde sahneledi.

Festivalin vazgeçilmezleri

Anadolu Hamidiye Tabyası'nda "Anı Dalışı" etkinliği festivalin yedinci gününde de devam etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde Garip Ay tarafından düzenlenen Ebru Performansı Mapping Gösterisi izleyiciyle buluşmayı sürdürdü.

Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında Mahal Sanat'ta Troya Kazıları Sanat Ekibi'nin sergisi "Kanatlı sözler, izler" görülebiliyor.

Devlet Güzel Sanatlar Sergi Salonu'nda ise "Hesap İşi" sergisi yer alırken, Çanakkale Evi'nde "Devrim Erbil'in Renkleri" sergisi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

"Bir Hayalin İnşası" dijital sergisi Çanakkale Kordon'da, "Eskizden Piksele Dijital Sanat" sergisi Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'da, "Gelibolu Tarihi Sulaltı Parkı Fotoğraf Sergisi" Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde görülebiliyor.???????

Troya Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Troya Sohbetleri kapsamında ise "Troas Kazıları"na ilişkin son gelişmeler aktarılıyor.