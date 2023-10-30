Türk Armoni Yıldızları Orkestrası Prizren'de konser verdi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY) konseri düzenlendi.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca Sultan Murat Kışlası'nda düzenlenen konsere, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamürsel ile çok sayıda davetli katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren konserde Türkiye ve Kosova'nın sevilen şarkıları TÜRKAY sanatçıları tarafından seslendirildi. Konserde ayrıca Kosovalı sanatçılar Nevzat Şundo, Tolga Kazaz ve Ela Kazaz da sahne aldı.

Konser, davetliler tarafından sanatçılara hediyeler takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı, Kosova'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.???????

Bursa Ekim Sanat Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan "Işıltılı Haşerat" oyunu, Kosova Kadın Girişimciler Derneğinin organizasyonuyla Prizren'de sahnelendi. Philip Ridley'in yazdığı, Can Ali Çalışandemir'in yönettiği ve Ahmet Çökmez, Ebru Gülerarslan ve Selen Seval'ın oynadığı "Işıltılı Haşerat"a Kosovalı tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.

Prizren merkezli Filizler Atatürkçü Türk Kültür Sanat Derneği ve Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte ise halk oyunları gösterileri sunuldu.