Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi Özbekistan'a Ulaştı

TÜRKSOY ve Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği işbirliğiyle düzenlenen Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi katılımcıları, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e ulaştı. Ralli katılımcıları, Buhara ve Semerkant şehirlerini ziyaret ettikten sonra Taşkent'te Türkiye'nin Büyükelçisi tarafından karşılandı. Ralli, dostluk, barış ve kültürlerin tanınmasını amaçlamaktadır.

"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi" katılımcıları Özbekistan'da tarihi Buhara ve Semerkant şehirlerinin ardından başkent Taşkent'e ulaştı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla TÜRKSOY ve Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneğinin işbirliğinde düzenlenen "Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi" katılımcıları Özbekistan'ın başkentinde, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve Büyükelçilik mensuplarınca karşılandı.

Ralli katılımcıları için Taşkent Büyükelçiliği'nde program düzenlendi.

Rallinin organizatörü, Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, burada yaptığı açıklamada, söz konusu ralliyi ikincisini yaptıklarını, amaçlarının "gezelim görelim" tarzından ziyade iki medeniyetin buluşmasını yaşatmak olduğunu belirtti.

İki gün boyunca Buhara ve Semerkant'ta durarak bugün Taşkent'e geldiklerini ifade eden Serin, yarın da Kazakistan'a, ardından da son durak olan Kırgızistan'a geçeceklerini dile getirdi.

Büyükelçi Bekar da İpek Yolu Rallisinin amacının dostluk, barış ve kültürleri tanıma olduğunu kaydederek TÜRKSOY çerçevesinde yapılan organizasyona Dışişleri Bakanlığının da destek verdiğini aktardı.

Son yıllarda İpek Yolu güzergahının tarihteki gibi çok konuşulan gözde rotalardan biri olduğunu ifade eden Bekar bunu tekrar canlandırmak istediklerini söyledi.

Bekar, "Tarih boyunca Özbekistan bu güzergahta ticarete ev sahipliği yapmış bir ülke. İpek Yolu rallisi günümüzde ta Avrupa'dan başlayarak Kırgızistan'a kadar giderek esasında bu güzergahın ne kadar tarihsel olarak önemli olduğunu ve güzergah üzerinde yaşayan halkların ne kadar birbirleriyle ilişki içinde olduğunu gösteren bir etkinlik." dedi.

Ralli katılımcılarından Sefa Çelik ise 21 Ağustos'ta Sofya'da toplanarak yola çıktıklarını, Bulgaristan'dan sonra Türkiye, İran ve Türkmenistan üzerinden önceki gün Özbekistan'ın Buhara şehrine ulaştıklarını aktardı.

Çelik, özellikle Buhara'yı çok beğendiğini ve kendisini gerçekten de İpek Yolu'nun kalbinde olduğunu hissettiğini, bu adı taşıyan ralli kapsamında Büyük İpek Yolu'nun kalbi Özbekistan'da olmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Ralli katılımcılarına büyükelçilik bahçesinde Türk ve Özbek yemekleri ikram edildi.

Yarın Kazakistan'a hareket edecek ralli araçları modelleri, renkleri, etiketleri ve aksesuarlarıyla dikkati çekti.???????