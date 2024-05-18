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Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğrencileri Edirne Müzesi Bahçesinde Konser Verdi

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Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesinin bahçesinde konser verdi. Öğrenciler, Roma ve Yunan uygarlıklarından kalma arkeolojik eserler arasında sahne alarak klasik batı müziği eserleri seslendirdi. Konser, öğretim görevlileri, yetkililer, öğrenci aileleri ve müzikseverler tarafından ilgiyle dinlendi.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesinin bahçesinde konser verdi.

Müzesin bahçesinde sergilenen Roma ve Yunan uygarlıklarından kalma arkeolojik eserler arasında sahne alan öğrenciler, klasik batı müziğinden eserler seslendirdi.

Geleceğin sanatçıları olarak anılan konservatuvar öğrencileri piyano, yan flüt ve kontrbasla açık havada gerçekleşen konserde dinleyicilerden alkış aldı.

Konservatuvar öğretim görevlileri Çisem Önver Zafer, Sela Can Dökmeci ve Bilge Su Karaca da konserde öğrencilerini yalnız bırakmadı.

Konseri Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Müze Müdürü Şahan Kırçın, öğrencilerin aileleri ve müzikseverler dinledi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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