Tekirdağ'da Ahilik Haftası etkinlikleri başladı

Tekirdağ'da Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Ahilik geleneğinin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Ahilik Haftası her yıl Eylül ayında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Tarihi Valilik Meydanı'nda Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde çelenk sunma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra çelenkler anıta sunuldu. Çelenklerin sunulması sonrasında buradaki program sona erdi.

Ahilik Haftası kentte çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek. - TEKİRDAĞ