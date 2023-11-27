Sultangazi Belediyesi Siirt 3 Dilli Kardeş Şehir Günleri düzenledi

Sultangazi Belediyesi, Anadolu Kültür Festivali kapsamında "Siirt 3 Dilli Kardeş Şehir Günleri" düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Siirt Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı işbirliğiyle Sultangazi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen organizasyonda yöresel lezzetler ve bölgenin kültürü tanıtıldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Anadolu Kültür Festivali kapsamında ilçede yaşayan hemşehrilerini memleket günlerinde bir araya getirdiklerini söyledi.

Her yörenin adet, gelenek ve göreneklerini komşularına hatırlatmaya gayret ettiklerini belirten Dursun, " İstanbul'da yaşıyoruz, İstanbul'un kültürel faaliyetlerinden de sportif faaliyetlerinden de faydalanmalıyız. Biz Anadolu'yuz. 81 vilayeti temsil eden, vatanına, devletine bağlı güzel insanların yaşadığı bir ilçedeyiz, Sultangazi'deyiz. Bizler İstanbul'da yaşasak da köklerinden kopmayan insanlarız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ise etkinlikten elde edilen geliri Gazze'ye bağışlamak üzere stant kurulduğunu kaydederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Hatıra fotoğrafının ardından Dursun ve beraberindekiler stantları dolaşarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Programa, Siirt Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Zeki Akyüzlü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu gönüllüleri, belediye çalışanları, muhtarlar ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.