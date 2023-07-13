Panama'nın Ankara Büyükelçisi Mariela Sagel, Panama kültürünün barışa ve stratejik değerlerin korunmasına dayandığını söyledi

Panama'nın Ankara Büyükelçisi Mariela Sagel, Panama kültürünün barışa ve stratejik değerlerin korunmasına dayandığını, bu yaklaşımı da dünyanın hizmetine sunduğunu söyledi. Ankara'daki 'Panama Torrijos-Carter Antlaşmaları Parkı'nın açılışı törenine, Büyükelçi Sagel, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Ramazan Kabasakal ve davetliler katıldı.

Panama'nın Ankara Büyükelçisi Mariela Sagel, Panama kültürünün barışa ve stratejik değerlerin korunmasına dayandığını, bu yaklaşımı da dünyanın hizmetine sunduğunu söyledi.

Ankara'daki "Panama Torrijos-Carter Antlaşmaları Parkı"nın açılışı törenine, Büyükelçi Sagel, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Ramazan Kabasakal ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Sagel, Panama'nın Torrijos-Carter Antlaşmaları tarihine ilişkin bilgi vererek, "Panama kültürü barışa ve stratejik değerlerin korunmasına dayanır ve bunu dünyanın hizmetine sunar." dedi.

Sagel, parkın açılışında emeği geçen büyükelçilik çalışanlarına, desteğinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine ve açılış törenine katılanlara teşekkürlerini sundu.

Büyükelçi Balkan da "Panama'ya kanal bölgesi üzerinde tam egemenlik tanıyan ve toprak bütünlüğünü yeniden teyit eden bu antlaşmalar, aynı zamanda Panama diplomasisinin yıllar süren titiz müzakereler sonucunda elde ettiği başarısını temsil etmektedir." diye konuştu.

Açılış programı, konuşmaların ardından düzenlenen kokteyl ile son buldu.