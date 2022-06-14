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Oyuncu Kerem Bürsin, İspanya'da olası film imkanlarını değerlendiriyor

AA - Şenhan Bolelli - Kültür Sanat
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Oyuncu Kerem Bürsin, İspanya'da olası film imkanlarını değerlendiriyor

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen bir tanıtıma katılan Türk oyuncu Kerem Bürsin, "İspanya'da yakın zamanda bir film projesi için bazı imkanlar olduğunu" söyledi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen bir tanıtıma katılan Türk oyuncu Kerem Bürsin, " İspanya'da yakın zamanda bir film projesi için bazı imkanlar olduğunu" söyledi.

"La Casa de Papel" dizisindeki "Profesör" rolüyle dünya çapında tanınan İspanyol aktör Alvaro Morte'nin yarattığı 111 karakterin dijital NFT platformu pazarındaki bir ürününün tanıtımı için Madrid'de gerçekleştirilen organizasyonun özel konuklarından biri aktör Kerem Bürsin oldu.

İspanyol basınının yoğun ilgi gösterdiği Alvaro Morte ve Kerem Bürsin, kendilerini kapıda bekleyen hayranlarıyla da buluştu.

Tanıtımın ardından AA muhabirine açıklama yapan Bürsin, Türk dizilerinin dünyanın farklı yerlerinde çok güzel tepkiler aldığını ve buna "kültürel devrim" denilebileceğini kaydetti.

Bürsin, "İnsanlara bir şekilde, bizim kültürümüzü, ülkemizi ve kendi insanımızı tanıtabiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Çünkü gelen tepkiler çok hoş ve güzel." dedi.

"Dizilerimiz İspanya'da veya İtalya'da olsun oldukça fazla izleniyor, konuşuluyor ve seviliyor." diyen Bürsin, bu sayede hem ülkeler hem de sanatçılar arasında ortak iş imkanlarının doğduğunu kaydetti.

İspanya'da oldukça tanınan Türk aktör, "Benim burada ciddi bir şeyler yapmam için öncelikle dili bilmem lazım. Ama yine de güzel şeyler olacak gibi. İspanya'da yakın zamanda bir film imkanı var. Derdim, burada bir Türk oyuncu olabilmek. Bu benim için çok değerli ve önemli. Ülkemizi bu tarz işlerle temsil ediyor olabilmek en önemlisi." şeklinde konuştu.

İspanya'da yoğun hayranları nedeniyle "Madrid'i ancak sabah 4'lerde çıkarak dolaşabiliyorum." diyen Bürsin, "İnsanlar tabii ki tanıyor ama çok tatlı, saygılı ve sıcak bir şekilde karşılıyorlar." ifadesini kullandı.

AA / Şenhan Bolelli - Kültür Sanat

Kerem Bürsin İspanya Madrid Kültür Sanat Haberler

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