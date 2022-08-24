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Ordu haberleri! Ordu'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları "Uçurtma Şenliği"nde buluştu

Kültür Sanat Haberleri

Ordu haberleri! Ordu'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları 'Uçurtma Şenliği'nde buluştu

Ordu haberi: Ordu'ya, Doğu ve Güneydoğu'dan her yıl fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, Uçurtma Şenliği'nde doyasıya eğlendi.

Ordu'ya, Doğu ve Güneydoğu'dan her yıl fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, Uçurtma Şenliği'nde doyasıya eğlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) yürüttüğü, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği, "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması Projesi" kapsamında, kente gelen mevsimlik tarım işçilerinin 16 yaşından küçük çocukları için sosyal etkinlik organize edildi.

Yaklaşık 100 çocuk, Fatsa Belediyesi ile Fatsa İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik çerçevesinde Uzunkum Plajı'nda buluştu.

Çocuklar, kendileri için hazırlanan uçurtmaları uçurdu. Yaklaşık üç saat süren etkinlik, yemek ikramının ardından sona erdi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, gazetecilere, eğitim konusunda çok hassas olduklarını söyledi.

Fındık işçileri ilçede kaldığı sürece çocuklarının eğitimleri ve kişisel gelişimleri için ellerinden gelen gayreti göstermeye çalıştıklarının altını çizen Kibar, "Bu kapsamda her geçen yıl yeni bir aşama kaydediyoruz. Sevinçli olduklarını görmekten bizler de mutlu olduk." dedi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Kültür Sanat

Uçurtma Şenliği Ordu Kültür Sanat Haberler

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