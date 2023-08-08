Midyat'ta Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma Müzesi Açıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde antika meraklısı ve şair Mecit Akgül, kendi imkanlarıyla topladığı eski ev eşyalarını sergilediği 'Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma Müzesi'ni açtı. Müzede Türkçe, Kürtçe, Süryanice ve İngilizce olarak rehberlik yapılıyor.

MARDİN'in Midyat ilçesinde antika meraklısı ve şair Mecit Akgül (59), kendi imkanlarıyla yaklaşık 25 yılda topladığı, 1000'den fazla eski ev eşyası, tarım araç ve gereçleri, örtüler, resimler, mutfak eşyaları ve eski kitapları, 'Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma Müzesi' adını verdiği tarihi konakta sergiliyor. Gelen turistlere, Türkçe, Kürtçe, Süryanice ve İngilizce olarak müzedeki eşyaları tanıtıp, ilçesinin tarihini aktaran Akgül, "Şu gördüğünüz eşyalar 10 bin yıl önce de kullanılıyordu, geçen yüzyılda da kullanılıyordu, 50 yıl önce de kullanılıyordu. Güney Afrika'dan Brezilya'dan, Amerika'dan, dünyanın her yerinden buraya insanlar geliyor. ve buraya gelen insanlar Midyat'taki geçmiş yaşantıyı da görüyorlar" dedi.

Midyat'ta yaşayan antika aşığı ve şair 2 çocuk babası Mecit Akgül, yaklaşık 25 yılda, kendi imkanlarıyla 1000'den fazla eski ev eşyası, tarım araç gereçleri, örtüler, resimler, mutfak eşyaları ve eski kitaplar topladı. Akgül, topladığı bu eski eşyaları Mor Barsavmo Kilisesi yanında bulunan ve 'Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma Müzesi' ismini verdiği tarihi konağı kiralayarak sergilemeye başladı. Akgül, 3 farklı inancın ve 4 farklı kültürün izlerini taşıyan ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlere Türkçe, Kürtçe, Süryanice ve İngilizce dillerinde rehberlik yaparak hem sergilediği eşyaları hem de ilçenin tarihini anlatıyor.

Arkadaşlarıyla Midyat'ı gezmeye gelen Sümeyye Kavak ise, "Tarihi eşyaları gördük. Çok beğendik. Herkesin gelmesini tavsiye ederiz" dedi.