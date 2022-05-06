Melek Mosso, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak
AA - Sezgin Pancar - Kültür Sanat
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Melek Mosso, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında konser verecek.
MERSİN (AA) - Melek Mosso, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında konser verecek.
Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre Mosso, 4 Haziran saat 20.00'de Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu'nda sahne alacak.
Melek Mosso, konserde sevilen şarkılarını seslendirecek.
Mersin'de 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak 20. Uluslararası Müzik Festivali'nde 12 konser düzenlenecek.
AA / Sezgin Pancar - Kültür Sanat