Sınav çıkışı babasının çiçeklerle karşıladığı Çimen, hayallerine kavuştu

Güncelleme:
YKS çıkışı 60 yaşındaki babası Mehmet Emin Gülen'in çiçeklerle karşılamasıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı Çimen, Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi bölümüne yüzde 50 burslu olarak yerleşti.

Muş'ta, 60 yaşındaki Mehmet Emin Gülen'in Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) çıkışında koşarak çiçekle karşıladığı kızı Çimen, Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi bölümüne yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor.

BABASININ ÇİÇEKLERLE KARŞILADIĞI ÇİMEN, HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Çimen Gülen, YKS sonuçlarını Aydın'ın Didim ilçesinde bir otelde çalışırken öğrendi. Çimen, mutlu haberi Muş'taki babasına telefonda bildirdi. Otelde garsonluk yapan Gülen, gazetecilere, aile ekonomisine destek olmak için çalıştığını söyledi.

Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi (İngilizce) bölümünü kazandığını belirten Gülen, "Üniversite sınavında çok heyecanlı olduğum için babam bana çiçek almıştı. Sonuçlarım açıklanınca ben de ona çiçek götürmüştüm. Böyle bir sürecimiz olmuştu çok emek vermiştim. Üniversite tercih sonuçlarım açıklandı. Yeditepe Üniversitesi'ni yüzde 50 burslu kazandım. Bir iş insanı da geri kalanı karşıladı. Ekonomik durumum el vermediği için iş insanı yardımcı oldu. Buradan ona çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

HEDEFİ ABD'YE GİTMEK

Üniversitede ilk yılını tamamladıktan sonra ABD'de yapay zekayla çalışmalara ağırlık veren bir üniversiteye gitmeyi hedeflediğini aktaran Gülen, "Hayallerime ulaşmakta ilk adımı attım. Çok mutluyum. Duygularımı ifade edemiyorum." dedi.

"5 KIZ OLMAMIZA RAĞMEN BABAM HEPİMİZE TEKMİŞ GİBİ DAVRANDI"

Babasının kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Gülen, şöyle devam etti: "Küçüklüğümden beri babam 5 kız olmamıza rağmen hepimize 'tekmiş' gibi davrandı. Bu yıl çiçek alarak da bunu kanıtladı. Gerçi bunu sürekli yapan biri. Bu yıl sadece kameralara göründü. Normalde göründüğünden daha tatlıdır. Kendisi benim sürekli destekçimdir. Onun sayesinde bugün bir yerlerdeyim. Yarısı benim çalışmam, yarısı da babamın desteği… Onunla baba kızdan öte arkadaş gibiydik. Herhangi bir sorunum olduğunda ona anlatabilirdim. Babamı çok seviyorum."

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Kültür Sanat
Yorumlar (1)

Goethegitme:

Hayirli olsun da,bu çiçek işi çok sıktı. Artık söylemesen mi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
