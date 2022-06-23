Madrid Hayvanat Bahçesi'nin 50. yılı "baba panda"ya pasta ikram edilerek kutlandı - Haberler

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Madrid Hayvanat Bahçesi'nin 50. yılı "baba panda"ya pasta ikram edilerek kutlandı

AA - Şenhan Bolelli - Kültür Sanat
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Madrid Hayvanat Bahçesi'nin 50. yılı 'baba panda'ya pasta ikram edilerek kutlandı

İspanya'nın başkenti Madrid'deki hayvanat bahçesinin kuruluşunun 50. yıl dönümü vesilesiyle bazı etkinlikler düzenlendi.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki hayvanat bahçesinin kuruluşunun 50. yıl dönümü vesilesiyle bazı etkinlikler düzenlendi.

Hayvanat bahçesinin en önemli sembollerinden olan pandaların en yaşlısı "baba panda"ya, 50. yıl dönümü dolayısıyla bambudan yapılmış dondurmalı pasta ikram edildi.

Yaklaşık 9 ay önce İspanya'da dünyaya gelen ilk ikiz dev pandalar olan Jiu Jiu ve You You'nun babası Bing Xing, dondurmalı pastanın keyfini çıkardı.

Etkinlikler kapsamında, hayvanat bahçesinin 50 yıllık tarihini anlatan fotoğraf sergisi de açıldı.

Madrid Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 335 farklı türden 1300'den fazla hayvana ev sahipliği yaparken, beyaz ve Hint gergedanları, Amazon'un dev su samurları veya İber vaşağı gibi nesli tükenmekte olan bazı türler için 63 koruma programına aktif olarak katılıyor.

AA / Şenhan Bolelli - Kültür Sanat

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