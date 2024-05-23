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Karabük'te Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri sona erdi

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Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri, Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nin gezilmesinin ardından sona erdi.

Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri, Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nin gezilmesinin ardından sona erdi.

Valilik koordinesinde 21 Mayıs'ta başlayan etkinliklerin son gününde protokol üyeleri, antik kenti gezdi.

Kazı başkanı Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, katılımcılara Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan antik kent hakkında bilgi verdi.

Programa katılanlar, Roma hamamının tepidarium (ılıklık) bölümü üzerine yapılan ve hamamı yukarıdan görme imkanı sunan cam terası da gezdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, gazetecilere, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Karabük'te 2 gün önce panelle başlayan etkinliklerin bugün antik kent gezisiyle tamamlandığını söyledi.

Kazı başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş da Roma hamamının, antik kentin en önemli yapı gruplarından biri olduğunu belirterek, "Hadrianopolis'te kazısı tamamlanmış alanlara baktığımız zaman aslında hemen hemen her yapıda tıpkı bu yapıda olduğu gibi mozaiklerle karşılaşmak mümkün. Biz de bu yapıdaki mozaiklerin restorasyonunu yapıp ziyaretçilere de görünebilir hale getirmek için tepidarium bölümünün üzerine mozaikleri de teşhir edebilmek için cam teras yaptık." dedi.

Çelikbaş, cam teras yapılmasının amacının hem mozaikleri dış etkenlerden korumak hem de ziyaretçiler tarafından görülebilir şekilde hizmetine sunmak olduğunu anlatarak, "Bir yapının üzerinde koruma amaçlı yapılmış tek cam koruma platformu. Buraya gelenler, ayaklarının altında tarihi yapı, karşılarında ise doğa harikası bir manzarayla karşılaşacaklar. Bu ikisini 90 derecelik bir açıyla birleştiren bir proje. Bölgeye değer katacak bir proje." diye konuştu.

Eskipazar'a özgü ikramların yapıldığı programa, Vali Yardımcısı Erol Özkan, Eskipazar Kaymakamı Fatih Gülnar ve Eflani Kaymakamı Mesut Akın ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Eskipazar Karabük Kültür Sanat Haberler

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