KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, İzmir'de gençlere seslendi Açıklaması - Haberler

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, gençlere ideallerini yüceltmeleri tavsiyesinde bulunarak, "İdeallerinize, cesaretinize, farklılıklarınıza, değerlerinize sahip çıkın." dedi.

KADEM İzmir Temsilciliği öncülüğünde düzenlenen "Şehir ve Kadın" konulu liseler arası kısa film yarışmasının ödül töreni, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sabancı Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Törende konuşan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, bu haftanın Gençlik Haftası olduğuna dikkati çekerek, sanat vesilesiyle gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu, gençlerin enerjisi ve azminin geleceğe dair heyecanını, inancını daha da artırdığını dile getirdi.

KADEM'in "var oluşta eşitlik, sorumlulukta adalet" ilkesiyle kadınların fırsat eşitliğine ulaşması adına çalışmalar yaptığını anlatan Bayraktar, sanat, siyaset, ekonomi, kültür, bilim, teknoloji gibi sosyal hayatın her alanında kadının temsilini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bayraktar, KADEM'in düzenlediği yarışmaları anlatarak, bu yarışmaya da gençlerin ilgisinin çok güzel olduğunu, 70 kısa filmin katıldığını kaydetti.

Yarışmada ortaya çıkan eserlerin yarınlara nitelikli ve zengin bir sanat arşivi bırakılmasına vesile olacağını ifade eden Bayraktar, yarışmanın genç sanatçıların seslerini duyurmasına da imkan sağladığını aktardı.

Bayraktar, sinemanın farklı kültür ve dinlere mensup insanları buluşturmasının çok büyük bir güç olduğuna değinerek, algıları, fikir dünyasını ve kimliği etkileyen sinemanın, emperyalist zihniyetin eline bırakılmaması gibi bir sorumluluğun bulunduğunu kaydetti.

Değerlere saygılı bir sinema dili ortaya koymanın ve dünya sinemasında yer bulmanın da önemli bir sorumluluk olduğuna işaret eden Bayraktar, gençlerin bu sorumlulukların farkında olduğunu, bu yolculuklarında onlara destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

Gençlere "Pi'nin Yaşamı" filmini anlattı

Bayraktar, konuşmasında bir Hint masalından uyarlanan ve okyanus ortasında bir salda hayatta kalma mücadelesi veren bir genç ve kaplanı anlatan "Pi'nin Yaşamı" filmini gençlere tavsiye etti.

Filmde kaplanın, arzular ve alışkanlıklardan kurtulmayı temsil ettiğini dile getiren Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karada yaşayan en vahşi etobur kaplan, genci yiyebilecekken ona itaat eder. İnsan için en temel, en vazgeçilmez şey özgürlüktür. Ancak bazen arzularımızdan, heveslerimizden, bağımlılıklarımızdan vazgeçerek özgürlüğe erişiriz. Sahip olarak değil sahip olduklarımızdan vazgeçerek özgürlüğümüze ulaşabiliriz. Genç ise umudu, azmi ve öğrenmenin imkanlarını ne olursa olsun bırakmamayı, insanın sınırlarını, gücünü keşfetmesinin nefes aldığı sürece devam ettiğini anlatır.

Yeteneklerinize, mizacınıza, motivasyon kaynağınıza, ilgileriniz ve beklentilerinize göre yaptığınız seçimler sizi, ideallerinizi, geleceğinizi inşa edecek. Lütfen aklınıza sahip çıkın, yola çıkmaktan, yolda kalmaktan, denemekten korkmayın. Hayal kurmak günümüzde çok yüceltilen, 'Hayallerinizin peşinden koşun' gibi sloganlarla dayatılan bir hal aldı. Evet hayal itici kuvvettir, zenginliktir ve çok önemlidir. Ancak yüceltmemiz gereken, hayallerimizden ziyade ideallerimizdir. İdealimiz bizi harekete geçirir, gayrete getirir, uğruna her gün bir şeyler yapmamızı sağlar. İdeallerinize, cesaretinize, farklılıklarınıza ve değerlerinize sahip çıkın."

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise KADEM'in kadınların hak ettiği değeri görmesi ve adalet içinde temsili için önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Bu çalışmaların artarak devam etmesini dileyen Köşger, İzmir'in kadınların hak ettiği değeri bulması noktasında öncü şehirler arasıda bulunduğunu, bu törenin burada gerçekleşmesinin de isabetli olduğunu ifade etti.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da toplumların elde ettikleri kazanımlarda kadınların bilgisi, emeği ve gayreti bulunduğunu kaydederek, sevgiyle harmanlanan bu gerçekliğin birey yetiştirilmesinde, aile kurumunda kendini gösterdiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışmada birinciliği "Hayatın İçinde Kadın" adlı filmiyle İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nazlı Aksu, ikinciliği "Şehir ve Kadın" filmiyle Bornova Anadolu Lisesi öğrencisi Sinan Aydın, üçüncülüğü "Melek" isimli eseriyle Birgi Nazlı Alpay Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İzem Buldan, mansiyon ödülünü "Kadın Dediğin" adlı filmiyle Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi Simay Şekerci kazandı.

Törene, Vali Köşger'in eşi Fatma Köşger, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ve AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de katıldı.