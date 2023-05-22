İzmir'de Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri Başladı

İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası'nda düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı. Vali Yavuz Selim Köşger, Türk mutfağının dünyaya tanıtılması ve geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Etkinlikler hafta boyunca devam edecek.

İzmir'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı.

İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Köşger, Türk mutfağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın özel önem vermesiyle Türkiye gündemine girdiğini ve hafta olarak kutlanmaya başladığını hatırlattı.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyaya dikkati çeken Köşger, "Damak tadı gelişmiş, çok ince rafine bir mutfak kültürümüz var." dedi.

Kebap, döner ve pek çok sebze yemeğinin dünyaya Türk mutfağı aracılığıyla tanıtıldığını ifade eden Köşger, şöyle konuştu:

"Dünyada yükselen trendlere göre bu mutfakları da ele alıp bu mutfakları bizim hedeflerimiz açısından işe yarar hale getirmemiz lazım. Mesela Akdeniz mutfağının bir parçası olarak bizim Ege yemekleri, Ege otları dediğimiz şey aslında şu anda dünyada yükselen trendlerden birisi. Veganlık, vejetaryenlikle eşleştirip dünyanın en lezzetli zeytinyağlı sebze yemeklerini, otlarını burada dünyaya sunup bunun bunu bir verime dönüştürebiliriz. Ege'yi bir çekim merkezi haline getirebiliriz ve onun için bu işleri yapıyoruz."

Konuşmaların ardından, Vali Köşger, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda "yöresel lezzet", "servis kalitesi"; müşteri memnuniyeti", "gıda güvenliği" ve "gastronomik değerler" göz önünde bulundurularak verilen "Selluka Belgesi" almaya hak kazanan 5 işletmenin temsilcisine, belgelerini verdi.

Vali Köşger, standartları gezerek yemek ve içecekleri tadına baktı ve vatandaşlara ikram etti.

Etkinlikte, Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, katılımcılara Adıyaman yöresine ait "gül şerbeti" ve İzmir'in geleneksel lezzetlerinden "sübye", İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, soğuk çorba ve ekmek, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencileri vişne şerbeti ve mastabe, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerleri, Osmanlı şerbetleri, 1924 Gönen firması da Türk kahvesi sunumu yaptı.

Etkinlikler, hafta boyunca sürecek.

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