Nevşehir'de esnaflık yapan Adnan İşbilir, biriktirdiği antika ürünleri iş yerinde sergileyerek müze gibi bir ortam oluşturdu. Osmanlı dönemine ait anahtarlar, antika masalar, bakır mutfak eşyaları ve daha birçok obje sergileniyor.

İş yerini müzeye çevirdi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de esnaflık yapan ve antika tutkunu Adnan İşbilir biriktirdiği antika ürünleri iş yerinde sergiliyor.

İş yerinde sergilenen objeler arasında Osmanlı dönemine ait anahtarlar, antika masalar, bakır mutfak eşyaları, antika telefonlar, eski saatler, Osmanlı mührünü taşıyan teraziler, antika tabanca ve tüfekler bulunuyor. Antika koleksiyonunda ayrıca bastonlar, bıçak ve kamalar, Fatih Sultan Mehmet'in ve Kanuni Sultan Süleyman'ın kullandığı kılıcın bire bir kopyası da yer alıyor. Sergilenen ürünler arasında ayrıca geçmiş tarihlere ait, araç satış senetleri, satış sözleşmeleri, noter vekaletnameleri, iş yeri açma ruhsatları gibi belgelerde yer alıyor.

Yaklaşık 40 yıl önce antikaya merak sardığını söyleyen Adnan İşbilir, "Buradaki tarih bir hastalık gibi. Geçmişimizden gelen ve özellikle Osmanlı tarihine adapte olarak bulmaya çalıştığımız objeleri sergiliyoruz. Geçmişte kullanılan kılıçlar var, kapı kilitleri var. Buradaki objelerin hepsi atalarımızı ve tarihimizi yansıttığı için hepsinin değişik bir ruhu var. Günlük burayı gezdikçe ruhuma bir enerji veriyor. Bakımlarını kendim yapmaya çalışıyorum. Elektronik aletleri de farklı ustalardan destek alarak bakımını yapıyoruz. Buradaki tüm objeler kullanılır durumda. Allah nasip ederse çocuklara ve neslimize müze gibi bırakmaya çalışıyorum. En büyük temennim Ülkemizde bu tür eserlerin sergilendiği bir Osmanlı müzesinin açılması" ifadelerini kullandı.

Her gün iş yerine geldiğinde ürünleri tek tek inceleyen İşbilir, günlük ürünlerin de tozunu almayı ihmal etmiyor.