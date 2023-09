Hızlı ve Öfkeli Serisi Çıkış Tarihleri ve İzleme Sırası 2023

The Fast and Furioıs hayranları bu haberimize doluştu gibi hissediyoruz. Hey bir dakika! Bu gelen benzin ve patlamış mısır kokusunun bir karışımı mı? O zaman Hızlı ve Öfkeli serisinin izleme sırasını sizler için hazırlayalım. İşte detaylı bilgiler ile Hızlı ve Öfkeli serisi çıkış tarihleri ve izleme sırası 2023!

Hızlı ve Öfkeli filmleri izleme sırası (2023)

Öncelikle seri hakkında biraz bilgi vermemiz gerekiyor. Efsane otomobil yarış filmi serisinin ilk filmi 2001 yılında vizyona girdi. Filmde yer alan turuncu Toyota Supra Cabrio büyük ilgi toplarken filmde adı Dominic Toretto olan karakterin Amerikan otomobillerine olan düşkünlüğü büyük beğeni topladı.

Serinin bir diğer efsanesi ise şüphesiz Hızlı ve Öfkeli 3 yani Tokyo Drift filmidir. Serinin resmi olmayan filmi kabul edilse de hikaye filmin sonunda ana karakter Shan ve Dominic Toretto'nun yarışı ile bağlanıyor. Ayrıca film özellikle ülkemizde "Japon tarzı parlak modifiye" akımını da başlatmıştır.

Serinin devamında 5 Rio Soygunu yine değerli olan duraklardandır. Rio Soygunu filmi üzerine benzer kadrolar ile 6 film daha çekilmiştir. Serinin kalplerdeki başrol oyuncusu Paul Walker ise 2015 yılında Hızlı ve Öfkeli 7 çekimlerinde otomobil kazasında öldü. Hızlı ve Öfkeli 7 filmi sonundaki Paul Walker anısına yapılmış ayrılık sahnesi resmen "erkekler de ağlar" dedirten bir sondu.

Filmlerin baştan sona izleniş sırası ise şöyle:

The Fast and the Furious (2001)

2 Fast 2 Furious (2003)

Fast & Furious (2009)

Fast Five: Rio (2011)

Fast & Furious 6 (2013)

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) – Hikaye açısından 6. filmdeki olaylardan sonra gerçekleşir.

Furious 7 (2015)

The Fate of the Furious (2017)

Hobbs & Shaw (2019)

Fast and Furious 9: F9 (2021)

Fast and Furious 10