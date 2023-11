Gırgıriye İzmir'de galasını yaptı, izleyenler tam not verdi

Yeşilçam'da 1980'li yıllarda usta sanatçılarla hayat bulan Gırgıriye, İzmir Sahne Tozu Tiyatrosunda galasını yaparak tekrar tiyatro oyunu olarak sahnelendi. Oyunun yönetmenliğini yapan Müjdat Gezen, izleyicilerden tam not aldıklarını belirtti.

İZMİR - Yeşilçam'da 1980'li yıllarda usta sanatçılarla hayat bulan Gırgıriye, İzmir Sahne Tozu Tiyatrosunda galasını yaparak tekrar tiyatro oyunu olarak sahnelendi. Tıklım tıklım dolan salonda oyuncuların performansı ayakta alkışlanırken, oyunun yönetmenliğini yapan 79 yaşındaki usta sanatçı Müjdat Gezen, "Gırgıriye her zaman tutar. Hakları çok yenmiş olan o Roman vatandaşlarımız burada kendilerini bulmuşlardı. Seyircide eyleniyor zaten. Herkese iyi eğlenceler" dedi.

1980'li yıllarda; Gülşen Bubikoğlu, Müjdat Gezen, Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Perran Kutman gibi Yeşilçam'ın usta oyuncularıyla hayat bulan Gırgıriye, bir kez daha tiyatroda sahnelendi. Gırgıriye adlı oyun, Avrupa'nın en büyük özel tiyatrosu olma unvanına sahip İzmir Sahne Tozu Tiyatrosunda seyirciyle buluşurken, gala gecesinde salon tıklım tıklım doldu.

Kahkahalar eksik olmadı

Filmde "Bayram" karakterine can veren 79 yaşındaki usta sanatçı Müjdat Gezen'in yönetmenliğini yaptığı, Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören'in de yönetmen yardımcılığını üstlendiği oyun, seyircilerden tam not aldı.

Kahkahaların eksik olmadığı gecede, oyuncuların performansı ayakta alkışlandı. Filmde yayımlanan sahnelerden de zaman zaman kesitlerin verildiği oyun, katılımcıları adeta maziye götürdü. Yaşamını yitiren usta sanatçılarda, gecede oyunla birlikte anıldı.

Müjdat Gezen : "Gırgıriye her zaman tutar"

Sanatçı Müjdat Gezen de salonda yerini alarak yönetmenliğin yaptığı oyunu seyircilerle birlikte izledi. Oyun öncesi açıklamalarda bulunan Gezen, "Gırgıriye'nin 4 tane filmi çekildi. Ben 1981'de sahnede oynamıştım. Burada sahneye koydum. Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören de yönetmen yardımcılığını yaptı sağ olsun. Kapalı gişe gidiyormuş, çok mutlu oldum. Gırgıriye her zaman tutar. Hakları çok yenmiş olan o Roman vatandaşlarımız burada kendilerini bulmuşlardı. Seyircide eyleniyor zaten. Herkese iyi eğlenceler" dedi.

Çağlar İşgören: "Gırgıriye çok eğlenceli, çok dokunaklı bir oyun "

Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, eserde usta isimleri olabildiğince yad etmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu esere can veren çok büyük ustalar var. Rahmetli; Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda gibi kişiler gerçekten burada bu oyunu oynarken bizi çok etkileyen kişilerdir. Türkiye'nin büyük değeri olan ustaları oynayan arkadaşlar, canla başla elinden geleni ortaya koydular. Orada tempo tutarak oyuna eşlik eden seyirciye çok teşekkür ediyorum. Bu beklediğimizin ötesinde bir beğeni olmuş oldu. Gırgıriye çok eğlenceli, çok dokunaklı bir oyun" ifadelerini kullandı.

Galanın sonunda Müjdat Gezen, yıllar önce Gırgıriye oyununda söylemiş olduğu şarkıyı seslendirdi. Gezen'e salonu tıklım tıklım dolduran izleyiciler de eşlik etti.