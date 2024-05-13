Gaziantep'teki Genç Piyanistler Elif ve Meriç, Yarışmalarda Başarı Kazanıyor

Gaziantep'te yaşayan 8 yaşındaki Elif ile 12 yaşındaki Meriç, ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldıkları derecelerle geleceğin piyanistleri olma yolunda ilerliyor.

Gaziantep'te yaşayan 8 yaşındaki Elif Anastasia Çavdar, 6 yaşında, piyano öğretmeni annesi Renata Popovych Çavdar'ın yönlendirmesiyle piyanoya başladı. 12 yaşındaki Meriç Demircioğlu da 7 yaşında müzik aletleri satan bir işletmede piyanonun dikkatini çekmesiyle Renata Popovych Çavdar'dan ders almaya başladı.

Piyano öğretmeni Çavdar'ın desteğiyle bu alanda kendilerini geliştirmeye başlayan öğrencilerden Elif, 6 Haziran 2023'te İzmir'de düzenlenen "Mozart International Piano Competition" yarışmasında birincilik, Meriç ise ikincilik elde etti.

Yurt içi ve yurt dışında yarışmalara katılan Elif ve Meriç, birçok birincilik ve ikincilik kazandı.

Meriç Demircioğlu, AA muhabirine, babasının müzik öğretmeni olmasından dolayı müziğe ilgi duyduğunu söyledi.

Çalışmalara devam ettiğini aktaran Demircioğlu, şunları söyledi:

"Uluslararası birçok yarışmada derecem var. Enstrümanlarla dolu bir odada piyano gözüme büyük görünmüştü. Koltuğa ilk oturduğumda ayaklarım yere değmiyordu. Yıllar içerisinde disiplinle çalışarak şu anki konumuma ulaştım. Pandemi döneminde de yapılan online yarışmalarda ülkemizde ve uluslararası yarışmalarda birçok dereceye imza attım. Yıllar geçtikçe kendi tarzımı bulmaya başladım. Sergey Rahmaninov ve Mozart idolüm oldu. Son yarışmada Sergey Rahmaninov eseriyle katıldım ve birinci oldum."

Küçük yaşlarda enstrüman çalmanın kendisi için avantaj olduğunu anlatan Demircioğlu, "İleride piyanoyla devam etmek istiyorum ve bırakmayacağım. Piyano zihnimi de çok geliştiren bir enstrüman o yüzden ileride de devam edeceğim. Arkadaşlarım ve çevremde bulunan insanlar yanımda oldular. Yarışmada derece kazandığımda sürekli beni tebrik ettiler." diye konuştu.

"Mozart gibi olmak istiyorum"

8 yaşındaki Elif Anastasia Çavdar da müziğe 6 yaşında başladığını ve hayatının geri kalanında da müzikle uğraşmaya devam edeceğini dile getirdi.

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı yarı zamanlı öğrencisi Çavdar, şöyle konuştu:

"2 yıldır piyano çalıyorum ve müzikle iç içe doğdum. Çalışarak dereceler elde ettim. Piyanoyla çok büyük hedeflerim var. Bir gün Gülsin Onay ve Mozart gibi olmak istiyorum. Herkes bana destek oluyor. Piyanonun tuşlarına basmak beni mutlu etti."