Eskişehir'de Ahilik Haftası kutlamaları yapıldı

Eskişehir'de, bu yıl 18-24 Eylül'de kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla Valilik Meydanı'nda tören düzenlendi.

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESESOB) bünyesinde gerçekleştirilen programda şiirler okundu, mehter ve folklor gösterileri yapıldı. Yılın ahisi, onursal ahisi, ahi bacısı, kalfası ve çırağı, şet kuşanarak ödüllerini aldı.

Vali Yardımcısı Salih Altun, yaptığı konuşmada, Ahilik Haftası'nın bu yıl 36'ncısının kutlandığını söyledi.

Ahilik kültürünün 13. yüzyılda Anadolu'da başladığını anımsatan Altun, şöyle devam etti:

"Ahilik, günümüze kadar aynı çizgi ve düsturla devam eden bir gelenektir. Esnaf ve sanatkar dediğimizde, ilk akla gelenin Ahi Evran olması rastlantı değildir. Başarılı bir iş hayatı için öncelikle o sanatın bilgisine, becerisine ve ehliyetine sahip olmanız gerekir. Bir esnaf ve sanatkarı yetiştirirken onu bilgi ve beceriyle donatmak, ehliyetli ve liyakatli hale getirmek son derece önemlidir. Devamında da etik, ahlaki kurallara, esnaf arasındaki münasebetin bu değerler üzerine oturtulmasına, esnaf, müşteri ilişkilerinin düzenlenmesine ihtiyaç vardır."

ESESOB Başkanı Ekrem Birsen de Ahilik Teşkilatı'nı Ahi Evran'ın hayata geçirdiğini dile getirdi.

Bu teşkilatın asırlarca Anadolu'daki ticaret ve dayanışmanın temelini oluşturduğunu vurgulayan Birsen, "Ahilik Haftası, ilmin irfanla, ticaretin ahlakla bütünleştiği, atalarımızın bizlere miras bıraktığı bu köklü teşkilatın ilkelerini dünyaya ve genç nesillere aktarmak için önemli bir vesiledir. Bu teşkilat, ekonomi ve ticareti maddi boyutuyla yaşamanın ötesine geçirerek, her çağda ve şartta geçerliliğini koruyan, insanı merkez alan bir yapıdır. Ahiliğin gücü, bilim, sanat ile ahlakı birleştirerek, ekonomik ve sosyal hayatta kalite ve güvenliğin garantisi olan kuralları uygulamasından gelmektedir." dedi.

Etkinlik, İl Müftüsü Bekir Gerek'in "Ahilik ve Bereket Duası" okumasıyla son buldu.

Programda, Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik ile çok sayıda esnaf odası başkanı da yer aldı.