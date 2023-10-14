Erzurum'da Kudüs Şiirleri Programı Düzenlendi

Erzurum'da şairler, öğretmenler ve öğrencilerin Kudüs ile ilgili şiirler okuduğu bir program düzenlendi. Programda konuşan yetkililer, Kudüs'ün önemine vurgu yaparak İsrail'in bölgeden çekilmesi gerektiğini belirtti.

Erzurum'da şairler, öğretmenler ve öğrencilerin Kudüs ile ilgili şiirler okuduğu program düzenlendi.

Erzurum Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesince bir kurs merkezi kütüphanesinde "Kudüs Şiirleri" Kudüs Bizim Neyimiz Olur? programı düzenlendi.

Programa katılan şairler, öğretmenler ve öğrenciler Kudüs'le ilgili şiirler okudu.

Programda konuşan Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı Muhammet Hanefi İspirli, Gazze'de korkunç bir katliamın olduğunu belirterek "Kudüs bizim çocuğumuzdur, ailemizdir, geleceğimizdir, mukadderatımızdır. Kudüs Müslümanlık demek, Kudüs, üç bin yıl Müslümanların elindedir. Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar barış ve ruh içinde yaşadı. Bir haftadır ülkenin her tarafında Filistin'e destek veriliyor. Kudüs'e sahip çıkılıyor." dedi.

Müslümanların bir millet, kafirlerin de ayrı bir millet olduğunu ifade eden İspirli, Kudüs'ün okullarda ders olarak okutulması gerektiğini aktardı.

İspirli, İsrail'in Kudüs'ten, Orta Doğu'dan çekilmedikçe o bölgeye barışın gelmeyeceğini sözlerine ekledi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Kudüs ile ilgili sosyal medyada kirli bilgilerin dolaştığını belirterek Türkiye'de İslamofobi'nin olduğunun altını çizdi.

Erzurum Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği Başkanı Mustafa Uğurlu ise İslam dünyası ve insanlık için Kudüs'ün önemine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Sadece insan olarak bugün Gazze'de, Filistin'de olanların bizi ilgilendirmesi gerekir. Müslüman olarak yine bizi ilgilendirir çünkü Kudüs bizim ilk kıblemiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yine bizi ilgilendirir çünkü dünya üzerinde tüm mazlumların, Müslümanların umudu Türkiye Cumhuriyeti. Türkler olarak hep beklenen kişi olarak biz karşılarına çıkıyoruz."