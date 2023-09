Erkan Petekkaya'nın başrolünde olduğu film için özel galalar düzenlenecek

8 ayrı dilde, 32'yi aşkın ülkede izleyicinin karşısına çıkacak olan film için Türkiye, Almanya, Azerbaycan, KKTC ve Amerika'da özel galalar ile gösterimleri yapılacak. Filmin dünya turnesi ile başrol oyuncusu Erkan Petekkaya'da adeta "seksen günde devr-i alem" gibi bir dünya turu yapacak.

"Müthiş Türk" İlhan Doğan'ın çarpıcı hayatı sonunda beyaz perdeye taşınıyor. 29 Eylül'de Türkiye'de,12 Ekim'de ise Avrupa'da vizyona girecek olan "Her Şeye Rağmen" filmi için geri sayım başladı. Verway'in yapımcılığını, Erdal Murat Aktaş"ın yönetmenliğini üstlendiği film, sekiz ayrı dilde alt yazılı olarak hazırlandı. Film, Türkiye'de sinema sezonunun başlamasıyla birlikte toplam da otuz ikiyi aşkın ülkede izleyiciyle buluşacak. Adana'dan Almanya'ya, Palme de Mallorca'dan Holywood'a kadar uzanan dramatik ve başarı öyküsünde İlhan Doğan'ı beyaz perde de Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz canlandırıyorlar.

Baş döndürücü gala maratonu başlıyor…

"Her Şeye Rağmen" filmi önce İstanbul'da ardından 28 Eylül günü Azerbaycan'da Park sinemalarında, 30 Eylül günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sinemalarında izleyiciyle buluşacak olan filmin Avrupa çıkarması da başlıyor. Başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz, Aslıhan Malbora, Holger Doelman, Nihan Büyükağaç, Robert Maaser, Ekin Mert Daymaz ve Barbara Sotelsek'in de aralarında olduğu oyuncular Almanya galalarında izleyiciyle buluşacaklar. Filmin hikaye kahramanı iş insanı İlhan Doğan'ın da aralarında bulunduğu oyuncu ve yapım ekibi 12 Ekim'de Berlin Cineplex Alhambra sinemasında,13 Ekim Tarihinde ise Köln'de yapılacak film galasında yer alacaklar.

Önce İstanbul ardından Bakü, Adana, Lefkoşa ve New York…

26 Eylül'de İstanbul Kanyon'da Paribu Ciniverse sinemalarında büyük galasını yapacak olan "Her Şeye Rağmen" filmi ekibi, 28 Eylül tarihinde de Azerbaycan Bakü'deki Park Cinemaları'nde yapılacak olan galada Azeri izleyiciyle buluşacak. Filmin vizyona girmesiyle adeta gala maratonuna çıkacak olan "Her Şeye Rağmen" film ekibi, 29 Eylül'de Adana Seyhan'da, 30 Eylül gecesi de KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da izleyicinin karşısına çıkacaklar. Erkan Petekkaya'nın başrolünü oynadığı filmin Ekim ayı içindeki diğer bir önemli galası ise Amerika'da New York şehrinde gerçeleşecek. Filmin dünya turnesi ile başrol oyuncusu Erkan Petekkaya'da adeta "seksen günde devr-i alem" gibi bir dünya turu yapacak..