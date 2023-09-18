Çin'in Jingmai Dağı'ndaki Eski Çay Ormanları UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı

Çin'in güneybatısında bulunan Pu'er kentindeki Jingmai Dağı'nın Eski Çay Ormanları Kültürel Peyzajı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Jingmai Dağı'nda bulunan eski çay ormanları, çay kültürü üzerinde önemli etkisi olan bir bölgede yer alıyor.

RİYAD, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında bulunan Pu'er kentindeki Jingmai Dağı'nın Eski Çay Ormanları Kültürel Peyzajı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

Pazar günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 45'inci genişletilmiş oturumda Çin'in aday gösterdiği bölgeyi inceleyen UNESCO Dünya Mirası Komitesi, bu bölgeyi kültürel varlık olarak listeye ekledi. Böylelikle Jingmai Dağı'nda bulunan Eski Çay Ormanları Kültürel Peyzajı, Çin'in dünya mirası listesine giren 57'nci bölgesi oldu.

Kararla, çay kaynaklarının en erken kullanımının gerçekleştiği ve dünyanın çay kültürü üzerinde önemli etkileye sahip bölgelerden biri olan Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Lancang Lahu Özerk İlçesi'nde bulunan Jingmai Dağı'ndaki eski çay ormanlarının ve ilgili kültürel peyzajın günümüze kadar süren canlılığı ilan edilmiş oldu.

Antik dönemlerden kalma 5 çay ormanı alanı, 9 geleneksel köy ve 3 koruma ormanından oluşan bu peyzaj, iyi korunmuş ve kültürel açıdan zengin ehlileştirilmiş antik çay ormanlarının iyi bir örneğini teşkil ediyor.

Ormanlar, kültürel ve biyolojik çeşitliliğe ve doğal kaynaklardan sürdürülebilir şekilde yararlanmaya saygı duyan benzersiz bir koruma sistemiyle iyi şekilde yönetiliyor.