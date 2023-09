Borusan Sanat 2023-2024 Sezonu Fazıl Say Konseriyle Başlıyor

Borusan Sanat, 2023-2014 sezonuna 12 Ekim'de, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan Fazıl Say konseriyle başlayacak.

Borusan Sanat binasında düzenlenen yeni sezon tanıtım toplantısında konuşan Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Hamedi, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olması sebebiyle bu sezonun özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Borusan Sanat olarak bizler de bu coşkuyu, yeni sezonumuza yönelik çalışmalarımıza ve konserlerimize taşıyoruz." dedi.

Borusan Sanat Müdürü Aydın Dorsay da gerçekleşecek etkinliklere ilişkin bilgi vererek, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrasının (BİFO), sezon boyunca Carlo Tenan, Can Okan, James Judd, George Pehlivanian, Finnegan Downie Dear, Gergely Madaras, Francisco Valero-Terribas, Nisan Ak ve Masis Aram Gözbek yönetiminde sahne alacağını dile getirdi.

Orkestrayla aynı sahneyi paylaşacak sanatçılara da değinen Dorsay, konserlerde Fazıl Say, Güher ve Süher Pekinel, Can Çakmur, Dorukhan Doruk, Eda Seviniş, Korkmaz Can Sağlam, Maximilian Cem Haberstock, Naz İrem Türkmen, Veriko Tchumburidze, Emir İlgen, Magma Filarmoni Korosu, Hale Soner, Nesrin Gönüldağ, Ayhan Uştuk, Tuncay Kurtoğlu, Joyce DiDonato, Bomsori Kim, Zee Zee, Fatma Said, Marina Rebeka, Jonathan Tetelman, MIDORI, Alexandra Conunova, Nemanja Radulovic, Valeriy Sokolov, The Per Poc Puppet Company'nin (Anna Fernandez ve Santi Arnal) topluluğa eşlik edeceğini aktardı.

Fazıl Say'ın "100 Yaşında Bir Çocuk" senfonisi ilk kez seslendirilecek

Dorsay, Cumhuriyetin 100. yılına özel konserler verileceğinin altını çizerek, 12 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşecek açılış konserinde, Fazıl Say'ın sahne alacağını dile getirdi. Ünlü piyanist konserde, Borusan Sanat'ın siparişi üzerine bestelediği 6. Senfoni, "100 Yaşında Bir Çocuk" eserinin dünya prömiyerini yapacak.

Cem Oslu'ya sipariş edilen eserin ise ilk kez Borusan Quartet ile 23 Ekim'de izleyiciyle buluşacağını kaydeden Dorsay, 100. yıl kutlamaları çerçevesinde 2 Kasım'da da Borusan Holding ev sahipliğinde Cumhuriyet'in ilk kuşak bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu'nun seslendirileceğini vurguladı.

Carlo Tenan BİFO'nun sanat yönetmeni oldu

Son 2 yıldır BİFO'yu konuk şef olarak yöneten Carlo Tenan, 2023/2024 sezonu itibarıyla orkestranın sanat yönetmeni olarak seçildi.

Sezon tanıtım toplantısına katılan Tenan, Borusan Sanat'la müzikte yeni ufuklar keşfetmeye devam edeceklerini belirterek, "Hep birlikte BİFO ve Borusan Sanat'ın dünya sahnesinde daha da parlamasını sağlayacağız. Bize her fırsatta destek veren izleyicilerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Tenan izleyicinin önemine değinerek, "Tutkumuzu besleyen onların varlığı, alkışı ve müziğe olan sevgisi. Müziğin bu heyecan verici yolculuğuna hep birlikte çıkacağız ve size söz veriyorum, güzel günler bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Borusan Sanat'ın yeni sezon programıyla ilgili detaylı bilgiye "borusansanat.com" adresi üzerinden ulaşılabilecek.