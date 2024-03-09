Bolu Dağı'nda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis etkili oldu. Sürücüler dikkatli ilerlerken trafik ekipleri de uyarılarda bulundu. Bolu kent merkezinde ise sağanak yağış devam ediyor.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.
Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis etkili oldu.
Sis nedeniyle bölgede görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düşmesi sonucu sürücüler yolda dikkatli ilerledi.
Güzergahta görevli trafik ekipleri de sürücüleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.
Öte yandan, Bolu kent merkezinde gece başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.