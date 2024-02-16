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Bilecik'te Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan 'Binbir Gece Masalları' oyunu

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Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ankara Devlet Tiyatrosu ekibinin 'Binbir Gece Masalları' adlı oyununun Bilecik'te sahneleneceği duyuruldu. Etkinlik ücretsiz olup tüm Bilecikliler davetlidir.

Bilecik'te, Ankara Devlet Tiyatrosu ekibince "Binbir Gece Masalları" adlı oyun oynanacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Şefik Aygöl'ün, Aralık 2023'te kentte Devlet Tiyatroları oyuncularının sahnelediği "Vatan Yahut Namık Kemal" isimli oyunun ardından ilde her ay bir yetişkin tiyatrosunun ücretsiz oynanacağını duyurduğu hatırlatıldı.

Bu kapsamda, Ankara Devlet Tiyatrosu ekibince bugün saat 20.00'de Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde "Binbir Gece Masalları" adlı oyunun sahneleneceği belirtilen açıklamada, tüm Bileciklilerin etkinliğe davetli olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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