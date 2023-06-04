Başakşehir Kültür Sanat ve Bilgi Festivali kapsamında düzenlenen resim yarışmasında ilkokul ve ortaokul öğrencileri iki kategoride yarıştı. Jüri, dereceye giren eserleri belirlemekte zorlandı.

Başakşehirli çocuklar resim yarışmasında marifetlerini gösterdi

İSTANBUL - Başakşehirli öğrenciler, Başakşehir Kültür Sanat ve Bilgi Festivali kapsamında düzenlenen resim yarışmasının finalinde hünerlerini sergiledi. İki kategoride gerçekleştirilen yarışmada jüri, dereceye giren eserleri belirlemekte zorlandı.

Başakşehir'in yetenekli çocukları, resimde hünerlerini gösterdi. Başakşehir Belediyesi'nin organize ettiği Başakşehir Kültür Sanat ve Bilgi Festivali kapsamında düzenlenen resim yarışmasında ilkokul ve ortaokul öğrencileri iki kategoride yarıştı. Başakşehir Belediyesi'nde düzenlenen yarışmada çocuklar, iki saat boyunca düşündüklerini kağıda döktü. Yarışmaya Başakşehir'de bulunan kültür yaşam merkezlerinde eğitim gören 102 öğrenci katıldı.

Dereceye öğrencilere hediye takdim edildi

Birbirinden güzel resimlerin ortaya çıktığı yarışmanın tamamlanmasının ardından resimler jüri tarafından değerlendirildi. Jüri üyelerinin değerlendirme yaparken zorlandığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Dereceye giren öğrencilerin mutlulukları yüzlerinden okundu. Çocuklar ve aileleri etkinlikten dolayı Başakşehir Belediyesi'ne teşekkür etti ve böyle yarışmaların devamını istediklerini dile getirdi.