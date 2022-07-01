Bahçelievler'deki öğrenciler Hafıza 15 Temmuz'u ziyaret etti

Bahçelievler Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü yaklaşırken ilçede bulunan öğrenci ve veliler için Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaret programı düzenledi.

Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, tarihi 15 Temmuz darbe direnişini yakından görme imkanı buldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında bulunan müze, dünya darbeler ve sömürgecilik tarihine ışık tutuyor.

"15 TEMMUZ'DA YAŞANAN OLAYLARI DAHA DERİNDEN ANLADIM"

Müzeyi rehber eşliğinde gezen öğrenciler 15 Temmuz'la beraber Türkiye ve dünyadaki darbeler ve askeri vesayet ile ilgili bilgilendirildi. Öğrencilerden Furkan Eker, bu ziyaretle 15 Temmuz'da yaşanan olayları daha derinden anladığını belirterek bu imkanı sağlayan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'a teşekkür etti.

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat