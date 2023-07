Ayvalık Açık Hava Film Geceleri Son Buldu

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Açık Hava Film Geceleri sona erdi. 10 gün boyunca 11 filmin Ayvalık Belediyesi'nin denize nazır bahçesinde gösterildiği Açık Hava Film Geceleri, 2000'e yakın izleyiciyi ağırladı. Seyir Derneği, sinemaseverlerle 14-19 Eylül günleri arasında gerçekleşecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nde buluşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

James Cameron'ın yönettiği, 2023 Akademi Ödülleri'nde En iyi Efekt dalında Oscar kazanan Avatar: Suyun Yolu / Avatar: The Way of Water filminin gösterimiyle başlayan Açık Hava Film Geceleri'nde, Martin McDonagh'ın 2022 Venedik Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan filmi The Banshees of Inisherin; 2022 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan Ruben Östlund imzalı Hüzün Üçgeni / Triangle of Sadness; Emin Alper'in prömiyerini 2022 Cannes Film Festivali'nde yapan ve pek çok ödüle layık görülen filmi Kurak Günler; zamanında büyük ilgi uyandıran American Psycho filminin yönetmeni Mary Harron'ın yeni filmi Dali Diyarı / Daliland; Luchino Visconti'nin uluslararası alanda ünlenmesine büyük katkı sağlayan filmi Düşman Kardeşler / Rocco and His Brothers; Arjantinli yönetmen ikili Gastón Duprat ile Mariano Cohn imzalı Resmi Yarışma / Official Competition; François Ozon imzalı Suç Bende / The Crime Is Mine; dünya prömiyerini 2022 Venedik Film Festivali'nde yaptıktan sonra yılın en beğenilen yapımlarından birine dönüşen İngiliz yönetmen Joanna Hogg'un yönettiği Sonsuz Sır / The Eternal Daughter ve belgeselleriyle tanınan yönetmen Alice Diop'un ilk kurmaca filmi Saint Omer beyazperdede izleyiciyle buluştu.