Ankara Kalesi'nde Sokak Sağlıklaştırma Çalışmaları Tamamlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi'nde başlattığı sokak sağlıklaştırma çalışmalarının sona yaklaştığını duyurdu. İlk iki etapta 160 bina restore edilirken, 3. etap için projelendirme çalışmaları devam ediyor. Ankara Kalesi, tarihi dokusunu koruyarak cazibe merkezi haline getirilmeyi hedefliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent tarihini ve kültürünü ortaya çıkarmak amacıyla Ankara Kalesi'nde başlattığı sokak sağlıklaştırma çalışmalarında sona gelindi. Etaplar halinde gerçekleştirilen projenin ilk iki etabında toplam 160 bina restore edilirken 3. etabında ise projelendirme çalışmaları devam ediyor.

Başkentin tarihi bölgesi Ulus'ta yer alan yapıları dokusuna uygun olarak yenileyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, alanı cazibe merkezi haline getirecek projelerine devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı'nın, kentin en önemli simgelerinden biri olan Ankara Kalesi'nde başlattığı sokak sağlıklaştırma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

YAVAŞ: "SONA YAKLAŞTIK"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Ankara Kalesi'nde gerçekleştirilen sokak sağlıklaştırma çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara Kalesi'nin tarih kokan sokaklarını yenileme çalışmalarımızda sona yaklaştık. Ulus'ta yer alan 160 tarihi binamızı dokusuna uygun olarak restore ettik, 73 bina için çalışmalarımız devam ediyor. Bu sayede Ankara Kalesi yeniden cazibe merkezi haline dönmüş olacak."

İLK İKİ ETAPTA 160 BİNA RESTORE EDİLDİ

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara Kalesi'nde bulunan evlerin dokusuna zarar vermeden ve içinde yaşayan vatandaşları herhangi bir yere nakletmeden bölgeye yeni bir kimlik kazandırıyor.

Ankara Kalesi'nde İçkale olarak geçen bölgede gerçekleştirilen çalışmaların 1 ve 2. etabı tamamlandı. 70 tanesi tescilli, 90 tanesi ise tescilsiz toplam 160 bina restore edildi. 1. etap kapsamında 87, 2. etap çalışmalarında ise 73 tane binanın restorasyon çalışması titizlikle gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi projenin 3. etabında ise projelendirme çalışmaları sürüyor.

TARİHİ DOKUYA UYGUN RESTORASYON

Dünyada eşine az rastlanılan bir şekilde içinde yaşam barındıran Ankara Kalesi'nin tarihi dokusunu koruyarak turizme kazandırmayı hedefleyen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, kaleyi cazibe merkezi haline getirmek için yoğun mesai harcıyor.

Proje kapsamında çatılar ile pencere ve kapıların ahşap malzemeleri yenilenirken, binaların dış yüzeyleri sıvanarak boyandı. Projeyle Ankara Kalesi ve sokakları yeniden tarih kokan bir görünüme kavuşturuldu.